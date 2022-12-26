Курсы криптовалют к доллару на 26 декабря 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $66.09. Сегодня актив торгуется на уровне $16,816.97122612*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 декабря 2022 составляет $0.05464255*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,212.71698271*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32832777*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.33. Актив торгуется на уровне $67.70199481*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.12370855*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0002. Криптовалюта сегодня стоит $0.34712082*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07543848*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003007-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-dekabrya-2022/