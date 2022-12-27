Курсы криптовалют к доллару на 27 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $20.25. Сегодня актив торгуется на уровне $16,858.04697026*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 декабря 2022 составляет $0.05466984*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,220.72337058*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0075. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32771084*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.33. Актив торгуется на уровне $70.13179908*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.13196876*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0093. Криптовалюта сегодня стоит $0.36000013*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00113. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07544995*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003189-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-dekabrya-2022/