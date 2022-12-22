Курсы криптовалют к доллару на 22 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $20.74. Сегодня актив торгуется на уровне $16,822.82054333*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 декабря 2022 составляет $0.05501354*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,212.28448904*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30644741*.

Криптовалюта Litecoin не изменилась в цене. Актив торгуется на уровне $65.39347453*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.79. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.41762394*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0045. Криптовалюта сегодня стоит $0.3428852*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00082. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07300348*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002556-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-dekabrya-2022/