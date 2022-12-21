Курсы криптовалют к доллару на 21 декабря 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $105.21. Сегодня актив торгуется на уровне $16,841.50790441*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00054 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 декабря 2022 составляет $0.05456094*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $17.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,212.42985417*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0061. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31353837*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.62. Актив торгуется на уровне $65.39270232*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.81072073*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.34550362*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00094. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07422867*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002383-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-dekabrya-2022/