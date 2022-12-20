Курсы криптовалют к доллару на 20 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $50.99. Сегодня актив торгуется на уровне $16,628.24983743*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00042 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 декабря 2022 составляет $0.05378978*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,178.34177542*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0089. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31371097*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.24. Актив торгуется на уровне $63.22464371*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.47861187*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0023. Криптовалюта сегодня стоит $0.33986945*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00342. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07399115*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002184-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-dekabrya-2022/