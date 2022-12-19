Курсы криптовалют к доллару на 19 декабря 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $61.31. Сегодня актив торгуется на уровне $16,734.50869795*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00116 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 декабря 2022 составляет $0.05388594*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $8.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,183.80259138*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0103. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32685486*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.30. Актив торгуется на уровне $64.15393652*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.96482934*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.34854399*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00192. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07860072*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002015-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-dekabrya-2022/