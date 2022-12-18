Курсы криптовалют к доллару на 18 декабря 2022

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $63.64. Сегодня актив торгуется на уровне $16,706.72436879*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00269 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 декабря 2022 составляет $0.05379126*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,179.82890887*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33370748*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.41. Актив торгуется на уровне $64.32720885*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.0886881*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0004. Криптовалюта сегодня стоит $0.35286895*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00237. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07779093*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001949-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-dekabrya-2022/