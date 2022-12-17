Курсы криптовалют к доллару на 17 декабря 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $748.52. Сегодня актив торгуется на уровне $16,927.47256423*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00312 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 декабря 2022 составляет $0.05415131*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $96.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,201.83676201*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0458. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35243203*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $6.97. Актив торгуется на уровне $68.25404602*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.7166601*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0242. Криптовалюта сегодня стоит $0.36077053*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07944612*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001883-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-dekabrya-2022/