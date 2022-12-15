Курсы криптовалют к доллару на 15 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $54.17. Сегодня актив торгуется на уровне $17,910.57139925*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 декабря 2022 составляет $0.05586846*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,320.65161819*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38618583*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.52. Актив торгуется на уровне $76.83025755*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.00471412*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0095. Криптовалюта сегодня стоит $0.38688752*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00414. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08964828*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001666-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-dekabrya-2022/