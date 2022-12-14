Курсы криптовалют к доллару на 14 декабря 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $633.66. Сегодня актив торгуется на уровне $17,581.93708399*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00207 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 декабря 2022 составляет $0.05367262*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $50.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,306.88112418*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0132. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38216282*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.43. Актив торгуется на уровне $77.13782886*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.85703352*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0111. Криптовалюта сегодня стоит $0.38888894*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00209. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09092752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001487-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-dekabrya-2022/