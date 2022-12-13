Курсы криптовалют к доллару на 13 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $236.14. Сегодня актив торгуется на уровне $17,032.33647412*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 декабря 2022 составляет $0.05279975*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $26.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,257.75478461*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37989095*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.47. Актив торгуется на уровне $75.08389668*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.33309609*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0057. Криптовалюта сегодня стоит $0.37833649*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00205. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08877555*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001289-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-dekabrya-2022/