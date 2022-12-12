Курсы криптовалют к доллару на 12 декабря 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $239.12. Сегодня актив торгуется на уровне $17,091.66259092*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00167 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 декабря 2022 составляет $0.05411419*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $29.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,263.72575244*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0251. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38823876*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.97. Актив торгуется на уровне $76.61319717*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.8206454*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.38107815*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00946. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09147391*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001092-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-dekabrya-2022/