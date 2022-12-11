Курсы криптовалют к доллару на 11 декабря 2022

Криптовалюта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $8.61. Сегодня актив торгуется на уровне $17,158.64713014*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 декабря 2022 составляет $0.05508936*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,269.75076186*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4001842*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.88. Актив торгуется на уровне $76.6890911*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.19603963*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.38742391*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09677756*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2001017-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-dekabrya-2022/