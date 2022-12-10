Курсы криптовалют к доллару на 10 декабря 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $56.93. Сегодня актив торгуется на уровне $17,176.67568488*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00056 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 декабря 2022 составляет $0.05475021*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.94. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,275.46277132*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39803762*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.51. Актив торгуется на уровне $77.19942794*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.19823804*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.38978589*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00147. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0973106*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000964-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-dekabrya-2022/