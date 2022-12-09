Курсы криптовалют к доллару на 9 декабря 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $370.28. Сегодня актив торгуется на уровне $17,020.32029032*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00098 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 декабря 2022 составляет $0.05377372*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $52.46. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,261.76997743*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39758419*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.51. Актив торгуется на уровне $76.26741614*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.9694841*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.38945335*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09697914*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000816-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-dekabrya-2022/