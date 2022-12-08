Курсы криптовалют к доллару на 8 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $193.29. Сегодня актив торгуется на уровне $16,840.22927719*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 декабря 2022 составляет $0.05307253*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $30.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,232.40665921*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0149. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39698583*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.69. Актив торгуется на уровне $77.05875498*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.84361507*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.38216692*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00303. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09631223*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000636-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-dekabrya-2022/