Курсы криптовалют к доллару на 7 декабря 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $22.02. Сегодня актив торгуется на уровне $17,000.69347306*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 декабря 2022 составляет $0.05306311*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,257.1433507*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0064. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41668754*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.04. Актив торгуется на уровне $79.39468721*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.41336056*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0026. Криптовалюта сегодня стоит $0.38613423*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00242. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10009027*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000464-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-dekabrya-2022/