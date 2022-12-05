Курсы криптовалют к доллару на 5 декабря 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $237.65. Сегодня актив торгуется на уровне $17,078.63733696*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00076 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 декабря 2022 составляет $0.05329691*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $34.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,270.94204622*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40924007*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.31. Актив торгуется на уровне $76.9127108*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.4689718*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.39005948*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00225. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10377416*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000121-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-dekabrya-2022/