Курсы криптовалют к доллару на 4 декабря 2022

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $59.92. Сегодня актив торгуется на уровне $16,954.02538905*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 декабря 2022 составляет $0.05392365*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $28.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,264.93015263*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41212489*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.54. Актив торгуется на уровне $76.63335593*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.49857856*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.39171631*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00061. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10073389*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2000056-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-dekabrya-2022/