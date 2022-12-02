Курсы криптовалют к доллару на 2 декабря 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $252.43. Сегодня актив торгуется на уровне $17,028.69618861*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00067 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 декабря 2022 составляет $0.05444165*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,278.45130925*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0069. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40443789*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.64. Актив торгуется на уровне $77.25483251*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.62. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.83117186*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0157. Криптовалюта сегодня стоит $0.39665937*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00605. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10234719*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999866-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-dekabrya-2022/