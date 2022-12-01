Курсы криптовалют к доллару на 1 декабря 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $297.98. Сегодня актив торгуется на уровне $16,959.1175358*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 декабря 2022 составляет $0.05421249*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $22.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,278.05001342*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40488108*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.92. Актив торгуется на уровне $78.11623067*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.98015205*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.40256796*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00168. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10470429*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999696-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-dekabrya-2022/