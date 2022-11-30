Курсы криптовалют к доллару на 30 ноября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $565.61. Сегодня актив торгуется на уровне $16,552.34815898*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00031 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 ноября 2022 составляет $0.05385083*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $80.71. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,230.77977602*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0105. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39584287*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.63. Актив торгуется на уровне $77.06011897*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.86831689*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0168. Криптовалюта сегодня стоит $0.39583438*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00496. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1038155*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999521-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-noyabrya-2022/