Курсы криптовалют к доллару на 29 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $111.86. Сегодня актив торгуется на уровне $16,209.55199224*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00107 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 ноября 2022 составляет $0.05311966*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,170.81691114*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38814441*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.37. Актив торгуется на уровне $73.24839177*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.08503042*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.38328998*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00615. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09590748*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999339-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-noyabrya-2022/