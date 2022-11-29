Курсы криптовалют к доллару на 29 ноября 2022

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $111.86. Сегодня актив торгуется на уровне $16,209.55199224*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00107 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 ноября 2022 составляет $0.05311966*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,170.81691114*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38814441*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.37. Актив торгуется на уровне $73.24839177*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.08503042*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.38328998*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00615. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09590748*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999339-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-noyabrya-2022/