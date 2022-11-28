Курсы криптовалют к доллару на 28 ноября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $353.77. Сегодня актив торгуется на уровне $16,438.8191246*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00064 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 ноября 2022 составляет $0.05333504*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,196.71604608*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0195. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40050395*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.25. Актив торгуется на уровне $75.25533845*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.62918834*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0195. Криптовалюта сегодня стоит $0.39445045*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00584. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09992233*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999167-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-noyabrya-2022/