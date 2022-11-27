Курсы криптовалют к доллару на 27 ноября 2022

Биткоины. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $97.21. Сегодня актив торгуется на уровне $16,545.45796296*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 ноября 2022 составляет $0.05311964*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.59. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,215.74129624*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0081. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39944054*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.57. Актив торгуется на уровне $77.33178676*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.15913958*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0087. Криптовалюта сегодня стоит $0.40203469*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00338. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09134675*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999099-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-noyabrya-2022/