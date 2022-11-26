Курсы криптовалют к доллару на 26 ноября 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $140.08. Сегодня актив торгуется на уровне $16,513.59774026*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00099 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 ноября 2022 составляет $0.05283794*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $29.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,194.49142747*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0128. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39018704*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.79. Актив торгуется на уровне $75.32736841*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.22997667*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0153. Криптовалюта сегодня стоит $0.40727319*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0890097*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1999032-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-noyabrya-2022/