Курсы криптовалют к доллару на 25 ноября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $226.55. Сегодня актив торгуется на уровне $16,586.03940616*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 ноября 2022 составляет $0.05248086*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,199.60223167*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0197. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39228742*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.26. Актив торгуется на уровне $77.60830825*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.2537025*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.39170212*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08164128*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1998897-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-noyabrya-2022/