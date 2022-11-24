Курсы криптовалют к доллару на 24 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $127.48. Сегодня актив торгуется на уровне $16,537.6795438*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 ноября 2022 составляет $0.05137124*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $30.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,173.6343836*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39216606*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.12. Актив торгуется на уровне $78.77072324*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.59. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.7712178*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0046. Криптовалюта сегодня стоит $0.37779067*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00099. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08156179*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1998736-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-noyabrya-2022/