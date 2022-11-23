Курсы криптовалют к доллару на 23 ноября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $736.44. Сегодня актив торгуется на уровне $16,062.48088141*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00071 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 ноября 2022 составляет $0.05042639*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $66.42. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,119.30658914*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0154. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37263226*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $19.18. Актив торгуется на уровне $70.04817808*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.20565968*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.019. Криптовалюта сегодня стоит $0.36751323*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00582. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07695863*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1998556-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-noyabrya-2022/