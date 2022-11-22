Курсы криптовалют к доллару на 22 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $223.13. Сегодня актив торгуется на уровне $15,973.86722804*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00205 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 ноября 2022 составляет $0.05099624*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $20.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,114.97559465*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37136933*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.24. Актив торгуется на уровне $61.07356316*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.86018499*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.356074*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07509234*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1998375-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-noyabrya-2022/