Курсы криптовалют к доллару на 21 ноября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $609.31. Сегодня актив торгуется на уровне $16,388.34375022*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00202 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 ноября 2022 составляет $0.05055678*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $94.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,162.67199329*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0461. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39494635*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.18. Актив торгуется на уровне $61.99074194*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.84. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.5560996*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0377. Криптовалюта сегодня стоит $0.36712766*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00953. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07934171*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1998191-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-noyabrya-2022/