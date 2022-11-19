Курсы криптовалют к доллару на 19 ноября 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $224.69. Сегодня актив торгуется на уровне $16,705.28468551*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 ноября 2022 составляет $0.05067179*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $10.90. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,213.37955127*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0099. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41481466*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.47. Актив торгуется на уровне $62.53706055*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.55962446*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0012. Криптовалюта сегодня стоит $0.38057187*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00144. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08483758*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997905-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-noyabrya-2022/