Курсы криптовалют к доллару на 18 ноября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $326.77. Сегодня актив торгуется на уровне $16,648.19389619*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 ноября 2022 составляет $0.04979956*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $15.33. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,204.15663142*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41938473*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.96. Актив торгуется на уровне $60.67290779*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.6178084*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.37838836*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00043. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08480602*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997746-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-noyabrya-2022/