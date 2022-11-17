Курсы криптовалют к доллару на 17 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $444.56. Сегодня актив торгуется на уровне $16,650.95473287*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00116 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 ноября 2022 составляет $0.05039872*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $60.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,223.13908916*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0322. На данный момент актив торгуется на уровне $0.436049*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.43. Актив торгуется на уровне $58.11671917*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.90. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.05661265*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0078. Криптовалюта сегодня стоит $0.37593103*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00279. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08691447*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997541-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-noyabrya-2022/