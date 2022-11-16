Курсы криптовалют к доллару на 16 ноября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $145.19. Сегодня актив торгуется на уровне $16,871.75380968*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00084 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 ноября 2022 составляет $0.05070029*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,261.93827065*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0119. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45008996*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.16. Актив торгуется на уровне $58.3341994*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.54020192*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0153. Криптовалюта сегодня стоит $0.38418411*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00138. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08731095*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997359-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-noyabrya-2022/