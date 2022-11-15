Курсы криптовалют к доллару на 15 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $694.91. Сегодня актив торгуется на уровне $16,575.79774391*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00238 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 ноября 2022 составляет $0.0491132*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $64.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,242.51573673*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0218. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43528968*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.00. Актив торгуется на уровне $56.59136802*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.05527305*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0379. Криптовалюта сегодня стоит $0.35549318*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00487. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08610142*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997182-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-noyabrya-2022/