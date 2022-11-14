Курсы криптовалют к доллару на 14 ноября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $784.10. Сегодня актив торгуется на уровне $16,483.16742919*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00778 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 ноября 2022 составляет $0.05158468*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $79.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,224.97822141*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0494. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45025907*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.91. Актив торгуется на уровне $57.4562815*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.84028521*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0365. Криптовалюта сегодня стоит $0.34510264*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00896. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08566388*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997014-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-noyabrya-2022/