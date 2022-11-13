Курсы криптовалют к доллару на 13 ноября 2022

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $5.88. Сегодня актив торгуется на уровне $16,839.4964712*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00085 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 ноября 2022 составляет $0.05458261*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,263.06023427*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0171. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47301913*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.27. Актив торгуется на уровне $59.76154484*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.59820785*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0081. Криптовалюта сегодня стоит $0.3670391*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00859. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08919077*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996926-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-noyabrya-2022/