Курсы криптовалют к доллару на 12 ноября 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $151.26. Сегодня актив торгуется на уровне $17,030.44321639*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00146 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 ноября 2022 составляет $0.05622426*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,264.26588304*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0199. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49714312*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.11. Актив торгуется на уровне $61.50217724*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.28788377*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.3806799*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00207. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08462364*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996850-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-noyabrya-2022/