Курсы криптовалют к доллару на 11 ноября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $694.24. Сегодня актив торгуется на уровне $17,162.65701102*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00102 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 ноября 2022 составляет $0.05755651*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $64.90. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,256.39367546*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0332. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50632441*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $7.06. Актив торгуется на уровне $57.93552552*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.46628266*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0285. Криптовалюта сегодня стоит $0.37726107*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00476. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08664761*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996705-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-noyabrya-2022/