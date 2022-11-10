Курсы криптовалют к доллару на 10 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,955.24. Сегодня актив торгуется на уровне $17,109.40177443*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00322 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 ноября 2022 составляет $0.05894828*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $139.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,191.48435092*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0707. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50680576*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $6.16. Актив торгуется на уровне $54.44056506*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.08284718*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0391. Криптовалюта сегодня стоит $0.36108867*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00567. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08190387*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996521-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-noyabrya-2022/