Курсы криптовалют к доллару на 9 ноября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,819.94. Сегодня актив торгуется на уровне $19,159.93639824*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00243 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 ноября 2022 составляет $0.05979196*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $193.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,411.09857344*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0928. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59100813*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 9 ноября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.05. Актив торгуется на уровне $61.40484742*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.67587935*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0505. Криптовалюта сегодня стоит $0.41570021*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01708. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09521781*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996343-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-noyabrya-2022/