Курсы криптовалют к доллару на 8 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $771.56. Сегодня актив торгуется на уровне $20,678.59581048*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00185 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 ноября 2022 составляет $0.06222501*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $81.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,566.38901646*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0328. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66497273*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $7.04. Актив торгуется на уровне $69.03149667*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.95038506*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0341. Криптовалюта сегодня стоит $0.46706472*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01584. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11251949*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1996168-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-noyabrya-2022/