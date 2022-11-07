Курсы криптовалют к доллару на 7 ноября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $322.83. Сегодня актив торгуется на уровне $21,125.67757829*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00088 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 ноября 2022 составляет $0.06400788*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,603.17901806*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68706092*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 7 ноября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.40. Актив торгуется на уровне $70.07078548*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.75599672*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0166. Криптовалюта сегодня стоит $0.48180952*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00684. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12005435*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1995977-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-noyabrya-2022/