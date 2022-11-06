Курсы криптовалют к доллару на 6 ноября 2022

Трейдинг. Иллюстративное фото: Xavier Lorenzo / Getty Images

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $214.23. Сегодня актив торгуется на уровне $21,323.2564334*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 ноября 2022 составляет $0.0639033*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $25.66. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,635.68775537*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0229. На данный момент актив торгуется на уровне $0.71550329*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 6 ноября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.87. Актив торгуется на уровне $69.40678141*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.35889039*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0085. Криптовалюта сегодня стоит $0.49689663*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12843484*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1995914-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-noyabrya-2022/