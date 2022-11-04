Курсы криптовалют к доллару на 4 ноября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $11.23. Сегодня актив торгуется на уровне $20,247.1457571*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 ноября 2022 составляет $0.06194129*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,541.07657504*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0209. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64348156*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.95. Актив торгуется на уровне $61.94401512*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.38452124*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.45621899*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01433. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12737538*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1995727-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-noyabrya-2022/