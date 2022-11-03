Курсы криптовалют к доллару на 3 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $207.58. Сегодня актив торгуется на уровне $20,399.0224118*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 ноября 2022 составляет $0.06225999*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.97. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,559.75380561*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62977763*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $8.03. Актив торгуется на уровне $60.59456059*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.51423503*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0055. Криптовалюта сегодня стоит $0.45651105*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00747. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13317597*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1995528-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-noyabrya-2022/