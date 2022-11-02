Курсы криптовалют к доллару на 2 ноября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $36.55. Сегодня актив торгуется на уровне $20,504.21323793*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00059 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 ноября 2022 составляет $0.06293311*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,585.58768921*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66144519*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.43. Актив торгуется на уровне $55.18614954*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.17805148*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.46116896*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01372. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14287086*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1995346-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-noyabrya-2022/