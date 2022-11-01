Курсы криптовалют к доллару на 1 ноября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 ноября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $36.89. Сегодня актив торгуется на уровне $20,508.08594848*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00041 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 ноября 2022 составляет $0.06295091*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,584.47809828*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67255834*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 1 ноября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.40. Актив торгуется на уровне $55.16347954*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.32210873*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.45827268*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12366955*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1995164-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-noyabrya-2022/