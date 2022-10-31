Курсы криптовалют к доллару на 31 октября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $254.22. Сегодня актив торгуется на уровне $20,676.59409457*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00134 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 октября 2022 составляет $0.0636367*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $38.94. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,594.91377519*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0221. На данный момент актив торгуется на уровне $0.69355727*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 31 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.26. Актив торгуется на уровне $55.76394129*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.87226705*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.012. Криптовалюта сегодня стоит $0.46038267*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00621. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12433132*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994981-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-oktyabrya-2022/